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"هيئة الدواء": مصل الإنفلونزا لا يتعارض مع لقاح كورونا

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 07:49 م
"هيئة الدواء": مصل الإنفلونزا لا يتعارض مع لقاح كورونا لقاح الإنفلونزا
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بهيئة الدواء، إن الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية مهم جداً لتحصين المواطن من الإصابة بهذا الفيروس في ظل جائحة كورونا، وتابعت: "مصل الإنفلونزا لا يتعارض مع لقاح كورونا".
 
وأضافت شيرين عبد الجواد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن أعراض الإنفلونزا شبيهة بأعراض كورونا بعض الشئ، وتابعت: "ينصح أن يكون الفاصل بين مصل الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا 14 يوماً".
 
ولفتت شيرين عبد الجواد، إلى أن شهرى سبتمبر وأكتوبر هما توقيت الحصول على مصل الإنفلونزا، لكل من هم فوق 6 شهور، وتابعت:"أقل من 6 شهور ومن لديه حساسية من مكونات المصل لا يجب حصولهم على المصل".
 

مصل الانفلونزا

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