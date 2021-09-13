اليوم السابع
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"نظافة القاهرة": إدخال "الفريزة" وسائقى الكارو بالمنظونة الجديدة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 06:55 م
"نظافة القاهرة": إدخال "الفريزة" وسائقى الكارو بالمنظونة الجديدة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، اليوم مع أصحاب العربات الكارو بمنطقة مصر القديمة ضمن مجهودات الهيئه في القضاء على أي ظواهر لعملية الفرز فى الشوارع وإلقاء الرتش ومخلفات البناء والهدم بالشوارع، وذلك لإيجاد الحل الأمثل وعلاج المشاكل علي أرض الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لها لمشاكل متراكمةمن عشرات السنين.

 

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه سوف يتم إدخال الفريزة وأصحاب العربات الكارو في المنظومة الجديدة للنظافة، حفاظا على تلك النوعية من العمل وفي إطار إيجاد حياة كريمة لهم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

 

وأكد رئيس هيئة النظافة، أنه سيتم عمل كارنيهات لأصحاب عربات الكارو تسمح لهم بالعمل في إطار المنظومة الجديدة للنظافة بالمنطقة الجنوبية مع المركزية للنظافة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

 

ونبه الشرشابى بالتعامل المباشر مع اصحاب عربات الكارو، وعمل مناولة متحركة، وهي تعتبر أول مناولة في المنطقة الجنوبية بمصر القديمة للقضاء نهائيا علي مشاكل وتراكمات القمامة ومخلفات البناء والرتش في المنطقة.

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النظافة

القاهرة

الكارو

عربات الكارو

سور مجري العيون

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