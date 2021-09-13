معلومة قانونية.. كيف ينظم القانون قواعد الخلع والنفقة

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين عن قواعد قضايا الخلع طبقاً لقانون الأسرة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

* قواعد الخلع

-تخسر الزوجة فى الخلع حقها فى مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة.

-تقدر نفقة العدة بنفقة 3 أشهر، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاث شهور.

-نفقة المتعة بنفقة 24 شهرا، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهر.

* قواعد النفقة

تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج، وتقوم المحكمة بإرسال خطاب تحرى عن إجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج،.وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج.

ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على أملاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة.