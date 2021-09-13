اليوم السابع
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مصادر: دراسة إنشاء محاور جديدة بالمطرية والمرج بالقاهرة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:00 ص
مصادر: دراسة إنشاء محاور جديدة بالمطرية والمرج بالقاهرة خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه جار دراسة إنشاء عدد من المحاور الجديدة والتى تأتى استكمالا لمخطط تطوير العاصمة والتخلص من الازدحام المرورى، وأن من بين هذه المحاور، إنشاء محور بمنطقة داير الأوقاف بالمطرية، حيث سيتم تنفيذ المحور للربط بين محور مسطرد وطريق الخصوص، وأنه جار حصر السكان بمسار المحور الجديد.
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن من بين المحاور الجديدة المقترح تنفيذها، هو إنشاء محور بشارع عمر المختار حيث سيتم تنفيذ كوبرى يربط "عمر المختار" بشارع الحرية وسيتم تعويض السكان ماليا حسب رغبة السكان- بنفس سعر المنطقة.
 
ومن بين المحاور الجديدة المقترح تنفيذها بمحافظة القاهرة محور يربط المرج بمناطق المطرية والحلمية وسيكون موازى لمسار مترو الأنفاق، وهو ما يتم دراسته الآن .
 
وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020.
 
وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

محاور القاهرة

محور المرج

محور عمر المختار

داير الأوقاف

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