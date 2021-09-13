لطلاب التنسيق.. تعرف على شروط القبول بالبرامج الجديدة بصيدلة عين شمس

كتب محمود راغب

مع بداية كل عام دراسى جديد تسعى كل كلية بالجامعات المصرية الاعلان عن برامجها الجديدة والتى تسعى من خلالها على تقديم طالب قادر على المنافسة فى سوق العمل وتأهيله بالمهارات والبرامج الدراسية المميزة .



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل برامج الجديدة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، كما يلى :





برنامج بكالوريوس فارما دي الاكلينيكي:



- برنامج بكالوريوس فارما دي الاكلينيكي بكلية الصيدلة يقبل طلاب (علمي علوم)



- يشترط للالتحاق ببرنامج بكالوريوس فى الصيدلة (التصميم الدوائى)، أن يكون طالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها شعبة علمي علوم تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق إلى كلية الصيدلة بالجامعة أو بإحدى الجامعات الحكومية وفقا للحد الأدنى للقطاع الصيدلي.



- يشترط أيضا ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة "علمى رياضة" أو ما يعادلها وفقا لقانون تنظيم الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس



برنامج "تقنية المعلومات الحيوية":



- يقبل برنامج "تقنية المعلومات الحيوية"، بالإضافة لشهادة الثانوية العامة المصرية "علمى رياضة" الطالب الحاصل على الثانوية العامة "علمى علوم"، على أن يجتاز مقرر رياضة 2 ويجب نجاحه به ولا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمى.



- من بين الشروط أيضا للالتحاق بهذا البرنامج، ضرورة اجتياز شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها "علمى علوم"، ويتم الترشح إلى الكلية من مكتب التنسيق الرئيسى وفقا للمجموع المعلن لسنة الحصول على الثانوية العامة "الحد الأدنى للقطاع"



- يقدم الطالب التعهد القانونى للازم من جهة الطالب عند اللالتحاق بالبرنامج بالالتزام بكل الشروط الخاصة بهذا النمط من التعليم وبتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة طوال فترة الدراسة، على أن يعتمد اختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج على الدرجة الكلية لشهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى أن درجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 35 درجة.











