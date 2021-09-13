اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 04:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المنشأ في بورفؤاد.. صور

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 04:43 م
ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المنشأ في بورفؤاد.. صور البضائع المضبوطة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإدارة الرقابة التجارية على منطقة الحرفيين بمدينة بورفؤاد، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المنشأ وبدون فواتير تدل على مصدرها .

جاء ذلك بناء على تعليمات و توجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، بالتشديد الرقابى واستمرار الحملات على سوق قطع غيار السيارات، وذلك تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، الذى وجه محمد إبراهيم مدير الرقابة التجارية بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى وعضوية داليا العطوى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأكد ناصر ثابت، أنه أسفرت الحملة عن ضبط كميات تقدر بـ 15 طقم مساعدين سيارات غير مدون عليها جهة منشأ، وبدون فواتير تدل على مصدرها ما يتسبب فى مشاكل كبيرة لأصحاب السيارات نتيجة عدم صلاحيتها للاستخدام، ومخالفة للقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 جريمة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية .

وأضاف وكيل وزارة التموين ببورسعيد أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة رقم 75 ج/ أ٠د٠ط بورفؤاد ثانى وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتابع أنه تمكن أفراد الحملة أيضا من تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار مخالف للقرار 180 لسنة 1950 ومحضر مخالفة لـ 137 لسنة 1999 بشأن الالتزام بتحديد سجل تلاجه تخزين مواد غذائية.

جانب من البضائع
جانب من البضائع

 

عدد من البضائع
عدد من البضائع

 

البضائع المضبوطة
البضائع المضبوطة

 

 


قطع غيار السيارات

ضبط قطع غيار السيارات

ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر

بورسعيد

حرفيين بورفؤاد

اخبار محافظة بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة