ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المنشأ في بورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإدارة الرقابة التجارية على منطقة الحرفيين بمدينة بورفؤاد، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المنشأ وبدون فواتير تدل على مصدرها .

جاء ذلك بناء على تعليمات و توجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، بالتشديد الرقابى واستمرار الحملات على سوق قطع غيار السيارات، وذلك تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، الذى وجه محمد إبراهيم مدير الرقابة التجارية بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى وعضوية داليا العطوى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأكد ناصر ثابت، أنه أسفرت الحملة عن ضبط كميات تقدر بـ 15 طقم مساعدين سيارات غير مدون عليها جهة منشأ، وبدون فواتير تدل على مصدرها ما يتسبب فى مشاكل كبيرة لأصحاب السيارات نتيجة عدم صلاحيتها للاستخدام، ومخالفة للقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 جريمة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية .

وأضاف وكيل وزارة التموين ببورسعيد أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة رقم 75 ج/ أ٠د٠ط بورفؤاد ثانى وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتابع أنه تمكن أفراد الحملة أيضا من تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار مخالف للقرار 180 لسنة 1950 ومحضر مخالفة لـ 137 لسنة 1999 بشأن الالتزام بتحديد سجل تلاجه تخزين مواد غذائية.



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