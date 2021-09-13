ضبط المتهم بالنصب على الشباب الطامحين في السفر للخارج بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من ( شخصين ، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بالخارج .

أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بالخارج ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط 4924 قضية فى مجال الاختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، وضبط 157208 قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ 310431595 جنيه.