شرطة الكابيتول تعيد سور الكونجرس.. وتؤكد: لن نتسامح مع العنف خلال مسيرة السبت

كتبت: نهال أبو السعود

أكد رئيس شرطة الكابيتول الأمريكية، توم مانجر، أن السياج حول مبنى الكابيتول سيعود فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يستعد مسئولو إنفاذ القانون لحشد "العدالة من أجل J6" يوم السبت والتى تقام دعماً للمتمردين الذين هاجموا مبنى الكابيتول فى يناير.

قال مانجر فى مبنى الكابيتول هيل: "سيرتفع السور قبل يوم أو يومين، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم ازالته بعد فترة وجيزة".

وفى بيان حول الاستعدادات الأمنية لتظاهرة أكدت شرطة الكابيتول أنها على علم بـ "الأحاديث عبر الإنترنت" فيما يتعلق بالتجمع.

وقال مانجر: "نحن هنا لحماية حق التعديل الأول للجميع فى الاحتجاج السلمى أحث أى شخص يفكر فى التسبب فى المتاعب على البقاء فى المنزل سنطبق القانون ولن نتسامح مع العنف ".

قال المدير العام: "نريد طمأنة الجميع بأن هذه إجراءات مؤقتة لضمان سلامة الجميع نحن ممتنون للغاية للدعم الذى نستمر فى تلقيه من المجتمع المحلى وأصحاب المصلحة فى الكونجرس أثناء قيامنا بمهمتنا الحاسمة."

تم إزالة السياج فى يوليو، بعد ستة أشهر من التمرد، لكن مانجر أشار إلى أنه قد يحتاج إلى إعادة تثبيته من وقت لآخر لحماية مبنى الكابيتول والمشرعين.

كما نشرت شرطة الكابيتول الأمريكية صورًا لبعض التدريبات التي عقدتها الوكالة مؤخرًا للتحضير لمسيرة "العدالة من أجل J6" يوم السبت.

كان رئيس شرطة الكابيتول الأمريكي يتحدث بعد إحاطة قادة الكونجرس حول "الخطة التشغيلية" للوكالة للأمن قبل المسيرة ، التي تقام لدعم الافراد الذين شاركوا في احداث 6 يناير والتي أدت الى اقتحام مبني الكونجرس الأمريكي.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لقد قدموا لنا إحاطة جيدة إنهم يتعاملون مع هذا بطريقة احترافية وشاملة للغاية ، وأعتقد أنهم أفضل استعدادًا بكثير مما كانت عليه الأمور قبل 6 يناير."

وأشار مانجر أيضًا إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً قبل يوم أو يومين من التجمع لإعطاء المزيد من المعلومات للجمهور حول كيفية استعداد الضباط للحدث.