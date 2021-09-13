اليوم السابع
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الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:47 م
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سقو\ صاحب مصنع لإنتاج المنتجات الجلدية المغشوشة فى القاهرة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:33 م
سقو\ صاحب مصنع لإنتاج المنتجات الجلدية المغشوشة فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الجلدية المغشوشة بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تعود الواقعة عندما تم ضبط (50000 قطعة "حزام جلد – أجزاء حزام" مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية مختلفة منتج نهائى ومستلزمات إنتاج، 4000 متر "جلد خام "بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج" 2ماكينة "أدوات إنتاج").

 

تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للمنتجات الجلدية "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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