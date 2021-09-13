ريجيم الساعة الرملية محرقة الدهون.. يخلصك من الوزن الزائد فى مناطق معينة بجسمك

ندى سليم

ريجيم جسم الساعة الرملية من أغرب أنواع الدايت المتبعة لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون العنيدة، خاصة أنه يتيح الفرصة لمن يعانون من مشاكل الوزن في بعض المناطق من التغلب عليها، واستعادة الجسم الرشيق المثالى مرة آخرى.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن هذا النوع من الدايت يسهم في حرق الدهون خاصة للأجسام التي تتخذ شكل جسم الساعة الرملية، الذى يتميز بالخصر النحيف، وتتركز الدهون فى منطقتي الصدر والأوراك ، وتكمن أضرار هذا الشكل من الجسم أنه أكثر عرضة لاكتساب الوزن بالوجه والركبتين والذراعين والكاحلين والصدر.

ويعتمد رجيم الساعة الرملية على تناول أطعمة معينة تشمل:



1.يمكنك تناول الحبوب الغنية بالألياف وحمض الفوليك والحديد والمغنسيوم مثل الشوفان والشعير.

2.تناول الخضروات والفاكهة الغنية أيضا بالفيتامينات وتمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، مثل الأفوكادو، البرتقال، التفاح، التوت، البطيخ والكوسة.

3.لابد من تجنب تناول الشاي ومنتجات الألبان.

4.يسمح بتناول اللحوم الخالية من الدهون لأنها تكون غنية بالدهون الصحية التي تمنحك الشعور بالشبع وتساعد على حرق السعرات الحرارية.

5. يسمح أيضا بتناول الأسماك مثل السلمون لأنها غنية بأحماض أوميجا 3، كما أنه من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وتعزز المناعة أيضا.

6. يمكنك تناول البيض بحصص محدودة لأنه يمد جسمك بالمعادن والبروتينيات.

وحذر التقرير من تناول بعض الأطعمة عند اتباع هذا النوع من الدايت، ومنها:



1.الأطعمة المقلية

2. اللحوم المصنعة

3.الوجبات الجاهزة

4. السكريات

5.الكافيين مثل شرب القهوة، المشروبات الغازية والشاي الأسود.

6. مشتقات الألبان التي قد تؤدى إلى تراكم الدهون في الجسم مثل الأجبان، الكريمة، الزبدة، الحليب وغيرها.