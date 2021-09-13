اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ذا هيل: الجمهوريون يحولون إلزامية التطعيم لقضية انتخابية قبل الانتخابات النصفية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:48 م
ذا هيل: الجمهوريون يحولون إلزامية التطعيم لقضية انتخابية قبل الانتخابات النصفية بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة ذا هيل، إن الجمهوريين يستغلون أحدث قرارات الرئيس جو بايدن بشأن إلزامية الحصول على تطعيم لقاح كورونا كقضية فى حملة انتخابية، مع سعى الحزب لتضخيم قاعدته قبل الانتخابات النصفية، المقررة العام المقبل والانتخابات الرئاسية عام 2024.

وهاجم نائب الرئيس السابق مايك بنس الخطوة التي قام بها الرئيس، بينما وصف حاكم تكساس كريس أبوت الخطوة بأنها هجوم على الشركات الخاصة، بينما تعهدت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى بمقاضاة إدارة بايدن بشأن إلزامية التطعيم.

وتشير استطلاعات الرأي الوطنية فى الولايات المتحدة إلى أن قرارات إلزامية التطيعم تحظى بشعبية بشكل عام، إلا أن الجمهوريين يرونها فرصة لاستغلال القضية لجذب أنصارهم. ويقول كيث نوجتون، المخطط الإستراتيجى الجمهورى إنه يعتقد ان هذا سيكون عاملا محركا، فقبل عام من الانتخابات يكون من الصعب دائما جذب الناس للإقبال على رئيس إلا فى وقت أزمة، لكنك تستطيع أن تخرج الناس الغاضبين منه.

وعارض عشرون من حكام الولايات الجمهوريين بينهم حكام اريزونا وأيوا وجورجيا، منذ أن تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضى. وقال أحد العملاء الجمهوريين: سنرى على مستوى حكام الولايات الكثير الذين يقومون بدور بارز لتحدى تلك القرارات، سواء بأنفسهم أو من خلال المدعين العموم فى ولايتهم.

ومن بين المنتقدين لقرارات بايدن أيضا، حاكم ولاية ألاباما كاى إيفى، الذى يخوض حملة لإعادة انتخابه والذى قال الشهر الماضى إن الوقت قد حان لإلقاء اللوم على الناس الذين لم يحصلوا على اللقاح فى ارتفاع إصابات كورونا. وقال إيفى أن الرئيس الأمريكي فوت الهدف من جديد.

وتتطلب قرارات بايدن الجديدة تطعيم الشركات الخاصة والوكالات الحكومية التي يوجد بها أكثر من 100 موظف أو إجراء اختبارات كورونا أسبوعية.

 

 


بايدن

الجمهوريين

الانتخابات النصفية

الزامية التطعيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن يكثف الحرب على الوباء.. الرئيس الأمريكى يعلن إلزامية التطعيم للشركات مما لديها أكثر من 100 موظف.. ويؤكد: الأقلية غير الملقحة تضر بنا.. وحكام الولايات الجمهوريون يتعهدون بمقاضاته لانتهاك الحريات الشخصية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:30 م

"صيف الحرية" يتلاشى بالولايات المتحدة مع ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا.. متغير دلتا ومقاومة اللقاح وراء ارتفاع الحالات الجديدة إلى 150 ألفا يوميا.. بايدن يكثف جهود إلزامية التطعيم فى الشركات الخاصة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 04:00 ص

أمريكا تشهر سلاح اللقاح فى وجه متغير كورونا.. بايدن يعلن إجراءات جديدة للتحفيز على التطعيم تشمل مطالبة الموظفين الفيدراليين بالحصول على الجرعات أو إجراء الاختبارات أسبوعيا.. والبنتاجون يبحث إلزامية تطعيم القوات

الجمعة، 30 يوليه 2021 07:30 م

إلزامية التطعيم سلاح أمريكا للسيطرة على كورونا مع زيادة المترددين..حاكم نيويورك يعلن ضرورة تطعيم موظفى الولاية بداية من سبتمبر أو تقديم اختبار PCR سلبى أسبوعى.. وبايدن يتبنى نهجا مماثلا بعد زيادة الإصابات

الأربعاء، 28 يوليه 2021 11:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة