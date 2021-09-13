ذا هيل: الجمهوريون يحولون إلزامية التطعيم لقضية انتخابية قبل الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل، إن الجمهوريين يستغلون أحدث قرارات الرئيس جو بايدن بشأن إلزامية الحصول على تطعيم لقاح كورونا كقضية فى حملة انتخابية، مع سعى الحزب لتضخيم قاعدته قبل الانتخابات النصفية، المقررة العام المقبل والانتخابات الرئاسية عام 2024.

وهاجم نائب الرئيس السابق مايك بنس الخطوة التي قام بها الرئيس، بينما وصف حاكم تكساس كريس أبوت الخطوة بأنها هجوم على الشركات الخاصة، بينما تعهدت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى بمقاضاة إدارة بايدن بشأن إلزامية التطعيم.

وتشير استطلاعات الرأي الوطنية فى الولايات المتحدة إلى أن قرارات إلزامية التطيعم تحظى بشعبية بشكل عام، إلا أن الجمهوريين يرونها فرصة لاستغلال القضية لجذب أنصارهم. ويقول كيث نوجتون، المخطط الإستراتيجى الجمهورى إنه يعتقد ان هذا سيكون عاملا محركا، فقبل عام من الانتخابات يكون من الصعب دائما جذب الناس للإقبال على رئيس إلا فى وقت أزمة، لكنك تستطيع أن تخرج الناس الغاضبين منه.

وعارض عشرون من حكام الولايات الجمهوريين بينهم حكام اريزونا وأيوا وجورجيا، منذ أن تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضى. وقال أحد العملاء الجمهوريين: سنرى على مستوى حكام الولايات الكثير الذين يقومون بدور بارز لتحدى تلك القرارات، سواء بأنفسهم أو من خلال المدعين العموم فى ولايتهم.

ومن بين المنتقدين لقرارات بايدن أيضا، حاكم ولاية ألاباما كاى إيفى، الذى يخوض حملة لإعادة انتخابه والذى قال الشهر الماضى إن الوقت قد حان لإلقاء اللوم على الناس الذين لم يحصلوا على اللقاح فى ارتفاع إصابات كورونا. وقال إيفى أن الرئيس الأمريكي فوت الهدف من جديد.

وتتطلب قرارات بايدن الجديدة تطعيم الشركات الخاصة والوكالات الحكومية التي يوجد بها أكثر من 100 موظف أو إجراء اختبارات كورونا أسبوعية.