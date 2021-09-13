دراسة: الحوامل الحاصلين على لقاح كورونا أقل عرضة للإجهاض

كتبت هند عادل

أظهرت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللواتي تلقين جرعة واحدة على الأقل من لقاح اقل عرضة للإجهاض من نظرائهن غير الملقحات، في الدراسة ، التي نُشرت في JAMA ، قام باحثون من Vaccine Safety Datalink (VSD) بالتعاون بين مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وتسعة أنظمة صحية بفحص 105446 امرأة من بين هؤلاء ، انتهى الأمر بـ160 13 حالة إجهاض ، بينما كان هناك 92286 حالة حمل.

ووفقا للدراسة من بين النساء ، تلقى 14.3 % جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر أو موديرنا أو جونسون آند جونسون، نظر الفريق إلى النساء بين ستة أسابيع و 19 أسبوعًا من الحمل وحدد "تاريخ الفهرس" باعتباره اليوم الأخير من فترة المراقبة التي تبلغ أربعة أسابيع.



لقاح كورونا

ووجدوا أن النساء قد تلقين لقاح كورونا قبل 28 يومًا من تاريخ المؤشر في 8 % من حالات الحمل المستمرة و 8.6 % من حالات الإجهاض ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

علاوة على ذلك ، كانت نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و 49 عامًا اللائي أجهضن أعلى من نسبة حالات الحمل المستمرة في تلك الفئة العمرية (38.7 % مقابل 22.3 %).

بشكل عام ، هذا يعني أن النساء اللواتي تعرضن للإجهاض لم يكن لديهن احتمالات أعلى لتلقي جرعة كورونا في الـ 28 يومًا السابقة مقارنة بالنساء اللائي لم يعانين من الإجهاض ، كما أوضح الباحثون.

قالت هيذر إس ليبكيند ، أمراض النساء والتوليد بجامعة ييل في ولاية كونيتيكت الأمريكية: "على الرغم من القيود ، يمكن استخدام هذه البيانات لإبلاغ توصيات اللقاح وتقديم المشورة للمرضى".

تأتي النتائج بعد حوالي شهر من حث مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها النساء الحوامل على تلقي لقاح كورونا في أقرب وقت ممكن.