جارديان: تحذير من قانون الشرطة الجديد فى بريطانيا لتعميقه التفاوتات العرقية

كتبت رباب فتحى

حذر الخبراء من أن مشروع قانون جديد للشرطة البريطانية يقترح زيادة مدة العقوبة على الاعتداءات على عمال الطوارئ من 12 شهرًا إلى عامين، وسيتم مناقشته هذا الأسبوع يهدد بتعميق التفاوتات العرقية في نظام العدالة، بينما يجبر المهنيين على خيانة ثقة الأشخاص المستضعفين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية، حذر 665 من الأطباء العامين والممرضين والعاملين الاجتماعيين والشباب والمعلمين من أن مشروع قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم "قمعي" وسيجبر المهنيين في الخطوط الأمامية على خيانة ثقة الأشخاص المستضعفين و يجعلهم متواطئين في المراقبة، وستتم مناقشته غدا الثلاثاء في مجلس اللوردات.

وقال تقرير منفصل إنه سيعرض الشابات الضعيفات لمزيد من التهديد بالعنف وسوء المعاملة والاستغلال.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تريد فرض واجب قانوني على الهيئات العامة ، مثل مقدمي الرعاية الصحية والتعليم ، لتقليل ومنع العنف الخطير من خلال الكشف عن معلومات حول مستخدمي الخدمة.

في الخطاب إلى بريتي باتيل ، الذي أرسل اليوم الاثنين ، يقول الموقعون إنهم "مرعوبون" من المقترحات ، التي يعتقدون أنها "تتعارض بشكل مباشر مع واجباتنا وستضع الأشخاص الذين نعمل معهم في طريق الأذى". وكتبوا: "سوف يعيق مشروع القانون قدرتنا كعاملين في الخطوط الأمامية على تقديم الدعم الفعال للأشخاص الذين نعمل معهم من خلال تآكل علاقات الثقة وواجبات السرية. والأهم من ذلك ، أنه سيوسع نطاق التجريم والمراقبة والعقاب للمجتمعات التى تعانى بالفعل من الاستغلال المفرط."

ويقترح مشروع القانون زيادة مدة العقوبة على الاعتداءات على عمال الطوارئ من 12 شهرًا إلى عامين ، لكن تقريرًا صادرًا عن الأجندة ، وتحالف النساء والفتيات المعرضات للخطر ، والتحالف من أجل عدالة الشباب ، قال إن الاعتداءات على عمال الطوارئ تشكل بالفعل 17 النسبة المئوية من إجمالي الجرائم التي تؤدي إلى أحكام بالسجن على الشابات السود اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عامًا ، مقارنة بـ 6٪ لنظرائهن البيض.

قالت نيا ، وهي شابة اتُهمت بالاعتداء على ضابط شرطة عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها ، إنها كانت انتحارية وتزوجت بالإكراه. ضربتها عائلتها ثم اتصلت بالشرطة عندما قالت إنها تريد ترك الزواج ، على حد قولها. محاطة بالضباط الذين أخبروها أنها ستُعتقل ، أصيبت بالذعر وركلت ضابطًا.

قالت: "اعتقد أنني رد فعل كان ليصبح مختلفًا إذا تراجعوا ، لكن لأنهم كانوا يتزاحمون فوقي ولم يعطوني أي مساحة ، بعد أن مررت بما فعلته للتو ، كان الأمر كثيرًا في ذلك الوقت".