تحرير 255 محضرا وتشميع 47 ورشة ومحلا تجاريا ومصادرة 46 شيشة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية، حملات على الورش الحرفية والمقاهى والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة فى قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 46 شيشة، وتحرير 255 محضرا متنوعا، ما بين "103 عدم ارتداء كمامة، 45 نظافة، 12 بيئة، 56 إشغال، 39 مخالفة مواعيد" بجانب فض 7 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 8 مراكز دروس خصوصية وتطهير 183 منشأة .

وطالبت محافظة الغربية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.