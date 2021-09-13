تجديد حبس المتهم بقتل حماه بسبب خلافات مالية فى العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية حبس شاب متهم بقتل حماه المسن، بسبب خلافات مالية بينهما في العمرانية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن في حالة تحلل، وأشارت التحريات إلى أن ابنته وزوجها كانا يقيمان بصحبته واختفيا قبل العثور على الجثة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن زوج ابنة المجني عليه اعتدى عليه، مما تسبب في وفاته بسبب خلافات مالية، واقتراض المتهم مبلغ مالي من المجني عليه وعجزه عن سداد النقود وتم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.