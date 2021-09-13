القبض على طالب تعدى على آخر في المنيا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالمنيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أحد المواطنين وإحداث إصابته بالمنيا.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب – مقيم بدائرة القسم)، مصاب بجرح قطعى بالوجه، وبسؤاله اتهم ( طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب حدوث احتكاك بينهما حال سيرهما بأحد الشوارع دائرة القسم، وعقب ذلك حضر المشكو فى حقه من تلقاء نفسه وتبين إصابته بجرح قطعى بالأذن، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بإحداث إصابة المجنى عليه واتهمه بالتعدى عليه.