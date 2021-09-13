القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 4 أطنان دواجن مجهولة المصدر في القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة وبحوزته 4 أطنان دواجن مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث التموين، من ضبط (4,02 طن "دواجن جلود دواجن") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.