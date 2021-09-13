القبض على شخص يروج لبيع الادوية عبر الفيس بوك بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجح رجال المباحث بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية يروج لبيع الأدوية المخدرة والمحظور تداولها على موقع "فيس بوك"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع الأدوية المخدرة والمحظور تداولها للراغبين بمقابل مادى.

وأسفرت التحريات عن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة الشرقية)، وإتخاذه من عمله بإحدى الصيدليات الكائنة بمحافظة الشرقية ستاراً لنشاطة الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة، كمية من الأدوية المخدرة والمحظور تداولها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بقيامه بالإتجار فى الأدوية المخدرة والمحظور تداولها فى غير أغراضها العلاجية ومجهولة المصدر، بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.