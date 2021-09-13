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السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: سنقدم 64 مليون دولار مساعدات لأفغانستان

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 05:51 م
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: سنقدم 64 مليون دولار مساعدات لأفغانستان أفغانستان
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تقديم الولايات المتحدة الأمريكية 64 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق صادرت حكومة "طالبان"، ما يصل إلى ستة ملايين دولار ونحو 15 سبيكة ذهبية من منزل أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغانى السابق فى ولاية بنجشير.

 

وقالت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إن مسؤول فى الحكومة أعلن في فيديو مصور انتشر على نطاق واسع أنه تمت مصادرة هذه الأموال والسبائك.


طالبان

أمريكا

أفغانستان

مساعدات

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