اليوم السابع
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الرئيس الروسى: دخولى إلى الحجر الصحى غير مستبعد

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 02:37 م
الرئيس الروسى: دخولى إلى الحجر الصحى غير مستبعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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قال الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف الرئيس بوتين "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن.

الأطباء يدرسون الوضع ... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريح بوتين، إن رئيس الدولة، بحدثيه عن الحجر الصحي تكلم "بشكل مجازي".

 


روسيا

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كورونا

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