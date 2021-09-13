اليوم السابع
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التضامن: 88% من المستفيدين من الدعم النقدى سيدات

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 12:41 م
التضامن: 88% من المستفيدين من الدعم النقدى سيدات تكافل وكرامة
كتب ـ مدحت وهبة

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أكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير برنامج فرصة، أن عدد مستفيدى الدعم النقدى "تكافل وكرامة" يبلغ 15 مليون شخص بما يضم حوالى 3.9 مليون أسرة.

وأضاف الشبراوى فى تصريحات له اليوم، أن 88% من المستفيدين من الدعم النقدى من السيدات، و70% من المستفيدين فى صعيد مصر، موضحا ان ما يقرب من 13 مليونا تم رفضهم من برنامج الدعم لأنهم فى سن العمل وغير راغبين فى العمل ولا ينطبق عليهم الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وأن برنامج فرصة يعمل فى 8 محافظات كمرحلة أولى وهى "بنى سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، كفر الشيخ، وقنا".

واوضح الشبراوى، أن برنامج فرصة أحد أهم برامج التمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجـتمـاعى هـدفه دعم المرأة والشـباب والأسـر محـدودة الدخـل من مستفيدى برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة فى الاندماج فـى سـوق العمل والاستقلال الاقتصادى مـن خـلال منظومـة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على فرصة عمل ملائمة.

 

 


التضامن

الدعم النقدى

مستفيدى الدعم النقدى

تكافل وكرامة

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