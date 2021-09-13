اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنتاجون: اختبار كوريا الشمالية الصاروخي "تهديد" لجيرانها والعالم

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 07:00 ص
البنتاجون: اختبار كوريا الشمالية الصاروخي "تهديد" لجيرانها والعالم البنتاجون
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين إن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشماليّة تمثّل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي.
 
وقالت القيادة الأمريكيّة في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إنّ "هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمرّ لجمهوريّة كوريا الديموقراطيّة الشعبيّة على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي".
 
وأجرت كوريا الشمالية بنجاح تجربة إطلاق نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية.
 
وتم إجراء تجارب إطلاق الصواريخ خلال يومي السبت والأحد بعد عامين من التطوير، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

 


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