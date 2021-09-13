البنتاجون: اختبار كوريا الشمالية الصاروخي "تهديد" لجيرانها والعالم

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين إن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشماليّة تمثّل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي.

وقالت القيادة الأمريكيّة في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إنّ "هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمرّ لجمهوريّة كوريا الديموقراطيّة الشعبيّة على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي".