اتهام رئيس حزب "قلب تونس" بتهريب المهاجرين ودخول الجزائر بصورة غير شرعية

كتب أحمد جمعة

أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية بأن القضاء الجزائري أسند لرئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي تهمة الضلوع في تهريب المهاجرين، ودخول البلاد بصورة غير شرعية.

وقالت مصادر قضائية للإذاعة التونسية إن "التهم الموجهة للشقيقين نبيل وغازي قروي، من القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في الشرق الجزائري، هي المشاركة في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، حسب المادة 303 مكرر 30/ و303 مكرر 3 و2 فقرة 5 والمادة 42 من قانون العقوبات".

وأضافت أنه "تم توجيه تهمة الدخول والإقامة في التراب الجزائري بطريقة غير شرعية لها، حسب المواد 4 و44 و7 و8 من قانون دخول الأجانب".

وتنص المادة 303 مكرر 30 على أنه "يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى، ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى خمس 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار".

أما المادة 42 من قانون الأجانب، فتنص على "كل أجنبي امتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الحدود ودخل مـن جديد إلى الإقليم الجزائري دون رخصة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات".