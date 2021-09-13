اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألمانيا تدعو لإنشاء صندوق بقيمة 12 مليار دولار لمواجهة الأزمات

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:20 ص
ألمانيا تدعو لإنشاء صندوق بقيمة 12 مليار دولار لمواجهة الأزمات وزير التنمية الألمانى جيرد مولر
وكالات

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دعت ألمانيا إلى إنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 12 مليار دولار) لمواجهة الطوارئ الإنسانية، قبل يوم من مؤتمر الأمم المتحدة لحشد المساعدات لأفغانستان.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال وزير التنمية جيرد مولر، إنه "يجب تحويل المساعدات الدولية للتركيز على منع الأزمات، وإن أزمة إنسانية تتفاقم في أفغانستان حيث يحتاج نصف سكان البلاد إلى المساعدة".

وقال مولر "من خلال صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة والأزمات بقيمة 10 مليارات يورو، يمكننا أن نتطلع إلى الأمام ونمنع الوفيات في جميع أنحاء العالم من الجوع ونقص الأدوية..ما نحتاجه هو استثمارات احترازية".

وأشار الوزير الألماني إلى أن "الأفغان يعانون من صعود طالبان العنيف إلى السلطة والجفاف الشديد ووباء فيروس كورونا"، داعيا إلى تحرك دولي سريع للحفاظ على الخدمات الأساسية في أفغانستان.


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الطوارئ الإنسانية

كابول

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