7 نصائح ذهبية للتخلص من التوتر أبرزها مساعدة الأخرين

-ممارسة الرياضة:

وخلال التقرير المنشور عبر موقع " nhs"، قدم العديد من الحيل التي تساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر ، ومنها:

عند القيام بأي نشاط فأنت تشغل المخ عن التفكير في الأمور السلبية، ولذا عليك التعامل مع هذا الأمر عن طريق ممارسة التمارين الرياضية فهي تقلل من حدة المشاعر السلبية التي تشعر بها ، وتزيل أفكارك السلبية وتتيح لك التعامل مع مشاكلك بهدوء أكبر.

-تحديد السبب في الشعور بالتوتر:

-تواصل مع الأخريين:

هناك حل لأية مشكلة، ولكن دون أن تصبح سلبي، فالتفكير بطريقة غير جيدة وسلبية يزيد من تفاقم المشكلة وعدم قدرتك علي التواصل مع الأخريين وأيضا سيطرة الشعور السلبي علي المخ.

يمكن لشبكة دعم جيدة من الزملاء والأصدقاء والعائلة تخفيف مشاكل العمل ومساعدتك على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة، والتقليل من حدة الشعور بالتوتر، فتساعدنا الأنشطة التي نقوم بها مع الأصدقاء على الاسترخاء، كما أن الضحك يعد مسكن ممتاز للتوتر.

-احصل علي وقت خاص بك:

-تحديد هدف:

-تجنب العادات غير الصحية:

أبعد عن العمل يومان علي الأقل في الأسبوع، لأن هذه الطريقة تساهم في تقليل حدة الشعور بالتوتر، ولذا أصنع لنفسك بعض الوقت للتواصل مع الأخريين أو التنزه أو ممارسة الرياضة للتخلص من جميع المشاعر السلبية التي تعرضنا لها في باقي أيام الأسبوع.يساعد تحديد الأهداف والتحديات لنفسك سواء في العمل أو في حياتك علي التخلص من التوتر، ولذا يمكنك تعلم لغة جديدة أو رياضة جديدة.

لا تعتمد على والتدخين وإدمان الكافيين كطرق للتأقلم مع الشعور بالتوتر والقلق.

-مساعدة الآخرين:

أن الأشخاص الذين يساعدون الآخرين تقل لديهم حدة الشعور بالتوتر والقلق، فمن خلال أنشطة مثل التطوع أو العمل المجتمعي ، يصبحون أكثر مرونة.