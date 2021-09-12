مقتل عنصرين إجراميين وضبط 486آخرين وتحريز مخدرات بـ180مليون جنيه..فيديو

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الداخلية حملات مكبرة باشراف اللواء محمود توفيق، نجحت في استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مقتل عنصرين، وضبط 486 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات - ضرب)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط 1045 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 476770 حكما قضائيا خلال أسبوع.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 76556 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (68٫774٫599) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط (1677) قضية فى مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت 5٫039٫311٫261 جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫838٫269) جنيه .

ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1537 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1707 متهمين، وضبط قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (40) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى مائة وثمانون مليون جنيه.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (1485) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (8889) أرجيلة، وغلق (5205) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (64439) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (64086) شخص.