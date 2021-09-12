اليوم السابع
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معلومة قانونية.. كيف يواجه القانون التدخين بالمواصلات العامة؟

الأحد، 12 سبتمبر 2021 06:00 ص
معلومة قانونية.. كيف يواجه القانون التدخين بالمواصلات العامة؟ حملة مرورية-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التدخين بوسائل الموصلات العامة، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة التى تنتظر المدخن بالمواصلات العامة.
 
ويقول المحامى محمد إبراهيم، إن التدخين محظور في وسائل النقل العام، مؤكدا أن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام.
 

الحبس

غرامة

التدخين فى وسائل الموصلات العامة

اخبار الحوادث

عقوبة التدخين

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