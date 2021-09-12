مصرع سائق تروسيكل اصطدم بأتوبيس بطريق شركات البترول بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس"مينى باص" وتروسيكل، بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس"مينى باص" وتروسيكل، بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس"مينى باص"، وتروسيكل، بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم، وتوفى على إثره سائق التروسيكل لإصابته بجرح تهتكى بفروة الرأس ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالجانب الأيسر للبطن.

وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء سير قائد الأتوبيس المينى باص بالطريق المشار إليه فوجئ بقدوم مركبة الترووسيكل أمامه فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بها بالمواجهة مما أدى إلى حدوث إصابة قائدها التى أودت بحياته على الفور.