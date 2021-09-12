غلق وتشميع صيدلية وضبط وتحريز 1571 عبوة دواء مخالف بكفر صقر في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديريه الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بكفر صقر، بشن حملة تفتيشية مفاجئة على إحدى الصيدليات غير المرخصة، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابها للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع عدد 1571 (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة ومنتهية الصلاحية معدة للبيع، ومجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية تستخدم فى عمليات الإجهاض وأدوية جدول أول وثان سموم بدون فواتير، وأدوية محفوظة فى غير عبواتها الأصلية، وأدوية محفوظة فى غير درجة حرارتها المناسبة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنه 2021 بمركز شرطة كفر صقر.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير مذكرة غلق ادارى الصيدليه لإدارتها بدون مدير مسؤول واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحبها.