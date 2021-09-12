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ضبط المتهمين بالرقص بأسلحة على أنغام الطبول دون ملابس علوية في أرض اللواء

الأحد، 12 سبتمبر 2021 02:24 م
ضبط المتهمين بالرقص بأسلحة على أنغام الطبول دون ملابس علوية في أرض اللواء حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله مجموعة من الشباب بالرقص على أنغام الطبول، خالعين ملابسهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن قيام (عدد من الأشخاص) بالرقص على أنغام الطبول بدون ملابس علوية، وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء مصحوباً بتعليق بأنه حفل زفاف بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو لاحتفال قديم بتاريخ 28/8/2020 وأنه تم نشره حديثاً على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (القائم على الفرح المشار إليه، مقرع الطبول) وبمواجهتهما أقرا بصحة مقطع الفيديو المشار إليه وأنه تم تصويره خلال المدة المشار إليها خلال حفل زفاف أحدهما بمنطقة سكنه وإستعانته بالآخر لتشغيل الطبول والموسيقى وتجميع صغار السن بالشكل المشار إليه ، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء فى ذلك الوقت

 

 

 


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