تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة ودكا عاصمة بنجلاديش فى نوفمبر المقبل

كتبت رحاب نبيل

أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن توقيع مصر للطيران اتفاقية مع شركة ALO DHAKA AVIATION LIMITED لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش، ابتداءً من الأول من نوفمبر 2021 بمعدل رحلتين أسبوعيا أيام الاثنين والخميس، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى وفى ضوء الجهود التى تبذلها شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، لفتح آفاق جديدة للشركة حول العالم.

شهد توقيع الاتفاق الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسفير دولة بنجلاديش لدى جمهورية مصر العربية.

وقام بالتوقيع على الاتفاق من جانب مصر للطيران محمد وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسامى سيد على الرئيس التنفيذى لشركة ALO DHAKA.

ومن المقرر أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذى يسع لعدد 301 مقعد كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى نظام ترفيهى حديث على متن الطائرة.