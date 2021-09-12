تجفيف منابع الكيف.. الداخلية تسقط 3 عصابات للإتجار بالمخدرات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية جهودها لملاحقة تجار الكيف، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام (صيدلى يعمل بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)، بتخزين كميات من الأقراص المخدرة داخل الصيدلية محل عمله لطرحها على عملائه بقصد الإتجار .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة، أمكن ضبط المذكور، وبتفيش الصيدلية عُثر بداخلها على (504 أقراص مخدرة مختلفة الأنواع والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (شخصين ، مقيمان بمحافظة المنوفية) بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – طبنجه – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش - 1020 قرص مخدر – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهما .

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من القرية سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم .