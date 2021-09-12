"الصحة اليونانية": تطعيم 55% من المواطنين بجرعتين ضد جائحة كورونا

أثينا /أ ش أ/

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، تطعيم حوالى 5.7 مليون شخص فى اليونان، أو 55% من السكان، "بجرعتين" ضد كوفيد-19.

وأضافت المنظمة فى بيان نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن 59% من السكان تلقوا جرعة واحدة، وسجلت اليونان اليوم 2197 إصابة مؤكدة جديدة و 39 حالة وفاة.

وفى أغسطس الماضى، أعلنت سلطات الصحة اليونانية، تسجيل ألف و948 إصابة فيروس "كورونا"، و33 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أوائل يونيو الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى اليونان منذ بداية تفشى الوباء إلى 13 ألفا و384 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسلجلة خلال تلك الفترة 559 ألفا و186 إصابة.

يأتى ذلك بينما ارتفع عدد مرضى الفيروس الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعى إلى 317 شخصا، وهو أعلى عدد أيضا منذ يونيو الماضي.