التحقيقات: المتهمان بسرقة غرفة كهرباء مصر القديمة اعتادا ارتكاب جرائم مشابهة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطلين المتهمين بسرقة محتويات غرفة كهرباء بأسلوب "الفك" في مصر الجديدة، لهما معلومات جنائية، وأنهما اعتادا ارتكاب جرائم مشابهة، واعترف المتهمان بسرقة المضبوطات لبيعها وتقسيم قيمتها بينهما.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، بحوزتهما 6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة ومجموعة من الأدوات عبارة عن 5 مفتاح وذراديه حديدية و6 قفاز، وبمواجهتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء، بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.