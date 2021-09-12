إعصار تشانتو يتسبب فى انقطاع الكهرباء عن الآلاف بتايوان

وكالات

هب إعصار تشانتو حول شرقي تايوان، اليوم الأحد، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في الجزيرة.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قالت شركة تايوان للطاقة إن تضرر أعمدة الكهرباء جنوبي وشرقي البلاد ترك أكثر من 14 ألف منزل دون كهرباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وما زال ما يربو على 3000 آخرين ينتظرون عودة الكهرباء.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ المركزي بإجلاء ما يزيد على 2500 من السكان في المناطق المعرضة للفيضانات أو الجبال في تسع مناطق صباح اليوم.

ودعا مكتب الأرصاد الجوية التايواني السكان في شمالي تايوان إلى توخي الحذر، تحسباً لهطول أمطار غزيرة، حيث استمرت العاصفة في التحرك شمالاً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة في المياه المحاذية للساحل الشرقي لتايوان.

كما أوضح المكتب ضرورة تجنب السكان للتوجه إلى المناطق الساحلية، حيث قد يبلغ ارتفاع الأمواج على الساحل الشرقي لتايوان ستة أمتار.

وتوقفت خدمات القطارات اليوم في الجبال والمناطق المعرضة للفيضانات. وتم تأخير أو إلغاء أكثر من 170 رحلة طيران محلية ودولية، فيما ظلت بعض خدمات العبارات بين تايوان والجزر البعيدة عن الشاطئ معلقة.