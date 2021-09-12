إجراءات تأديبية بحق 6 من ضباط الكابيتول الأمريكى لسلوكهم وقت اقتحام الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت الكابيتول الأمريكية أنه تمت التوصية باتخاذ إجراءات تأديبية فى ست قضايا ضد ضباط بعد تحقيقات داخلية فى هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس الأمريكى، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وتضمنت الانتهاكات ثلاث حالات لسلوك غير لائق، وحالة لعدم الامتثال للتوجيهات، وأخرى لملاحظات غير لائقة، والأخيرة لنشر غير لائق للمعلومات، وفقا لبيان صادر عن شرطة مبنى الكونجرس. ولم يحدد البيان ما إذا كانت القضايا الست تتعلق بستة ضباط منفصلين ولم يذكر أيا منهم.

ورغم ذلك، قال البيان إن الحالات الست لا ينبغى أن تقلل من الجهود البطولية لضباط شرطة الكابيتول الأمريكى، مضيفا أنه فى 6 يناير، كانت الشجاعة التى أبدها الغالبية العظمى من الموظفين ملهمة.

وكان مكتب المسئولية المهنية التابعة لشرطة الكابيتول قد أجرى 38 تحقيقا داخليا، واستطاع تحديد الضباط الذين شاركوا فى 26 من هذه الحالات. وفى 20 حالة، لم يتم العثور على مخالفات، وفقا للبيان. والحالة السابعة المتعلقة بمسئول متهم بالأداء غير المرضى والسلوك غير اللائق، لا تزال قيد التحقيق.

وقدمت شركة الكابيتول لوزارة العدل الأمريكية المعلومات عن القضايا كجزء من عملية إنتاج اكتشاف مستمرة فى ملاحقة مشاغبى السادس من يناير، وقال مكتب المدعى الأمريكى إنهم لم يعثروا على أدلة كافية على أن أيا من الضباط قد ارتكب جريمة، وفقا للبيان.

وفى فبراير الماضى، تم إيقاف ستة من ضباط الكابيتول الأمريكى مع الدفع لهم، فيما تم التحقيق مع 29 آخرين لما فعلوا فى أحداث شغب السادس من يناير عندما اقتحم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس فى محاولة لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.