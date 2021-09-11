للأطباء البيطريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لقيد عيادتك بسجل العيادات البيطرية

حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لقيد العيادة بسجل العيادات البيطرية.
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة:
- عقد إيجار موثق بالشهر العقارى موضح به الاستخدام “عيادة بيطرية” + صورة ضوئية من العقد.
- أصل رسم هندسى موضح به مصدر المياه معتمد من مكتب هندسي معتمد.
- سداد اشتراك النقابة حتى العام الحالى.
- صورة البطاقة الضريبية مدون بها النشاط “عيادة بيطرية”.
- ختم وموافقة النقابة الفرعية بعد المعاينة.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة كارنية سارى.
- سداد مبلغ 605 جنيه رسم تسجيل العيادة البيطرية أول مرة.
- سداد مبلغ 505 جنيه للتجديد.
- فى حالة التجديد يتم إضافة شهادة تسجيل العيادة التى تم استلامها مسبقا من النقابة.
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