اليوم السابع
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للأطباء البيطريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لقيد عيادتك بسجل العيادات البيطرية

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:00 ص
للأطباء البيطريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لقيد عيادتك بسجل العيادات البيطرية عيادة بيطرية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لقيد العيادة بسجل العيادات البيطرية
 

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة:

 

- عقد إيجار موثق بالشهر العقارى موضح به الاستخدام “عيادة بيطرية” + صورة ضوئية من العقد.
- أصل رسم هندسى موضح به مصدر المياه معتمد من مكتب هندسي معتمد.
- سداد اشتراك النقابة حتى العام الحالى.
- صورة البطاقة الضريبية مدون بها النشاط “عيادة بيطرية”.
- ختم وموافقة النقابة الفرعية بعد المعاينة.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة كارنية سارى.
- سداد مبلغ 605 جنيه رسم تسجيل العيادة البيطرية أول مرة.
- سداد مبلغ 505 جنيه للتجديد.
- فى حالة التجديد يتم إضافة شهادة تسجيل العيادة التى تم استلامها مسبقا من النقابة.
 
 

نقابة البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين

قيد العيادات بنقابة البيطريين

تسجيل العيادات بنقابة البيطريين

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