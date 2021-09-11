اليوم السابع
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تعرف على مجالات تكليف خريجى الجامعات بأداء الخدمة العامة للدفعة الجديدة

السبت، 11 سبتمبر 2021 11:49 م
تعرف على مجالات تكليف خريجى الجامعات بأداء الخدمة العامة للدفعة الجديدة طلاب الجامعات
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تكليف دفعة جديدة وهى الدفعة 97 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل، حيث يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2021، كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2021. 

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن مجالات تكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة  للدفعة الجديدة  في نقاط محددة .

 

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة، عددًا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات المختلفة.

 

 ضمن الأنشطة والقطاعات  حياة كريمة، وبرنامج وعي، وفرصة، والمشروطية الصحية.

 

تتضمن الانشطة  مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية ، ولا أمية مع تكافل.

 

أيضا قطاعات التأمينات الاجتماعية، وأطفال بلا مأوى، ورعاية الايتام.

 

أيضا مجلات الأسر البديلة، ورعاية المسنين، وبنك ناصر، ومحو الأمية.

 

تتضمن الأنشطة أيضا قطاعات تكافل وكرامة، والأسر المنتجة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة.


التضامن

تكليف خريجى الجامعات

الخدمة العامة

تكليف الخريجين بالخدمة العامة

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