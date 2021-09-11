تأجيل محاكمة ترزى متهم بالتعرض لطفلة فى الطالبية لجلسة 9 أكتوبر

كتب: سليم على

قررت الدائرة 18 جنايات الطالبية، تأجيل محاكمة الترزى المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لطلبات الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل ترزي حريمي، أقدم على التحرش بطفلة، مقيمة بمنطقة فيصل بالجيزة، أثناء دخولها منزلها، حيث دلف المتهم خلفها وصعد بها إلى الطابق الأول وتحرش بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفلة أخبرت والدها، عما حدث معها، فتوجه إلى غرفة كاميرات المراقبة، وحصل على مقطع فيديو لحظة دخول المتهم خلف ابنته التي تبلغ 11 عامًا.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من والد الطفلة المجنى عليها بتعرض ابنته للتحرش وارفق ببلاغه مقطع الفيديو المصور، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وأحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بتهمه التحرش بطفلة وهتك عرضها.