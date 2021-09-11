النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى بشأن حريق شقة شقيق المطرب سمسم شهاب

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى أندلع داخل شقة شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص أثار الحريق.

وأنقذت العناية الإلهية شقيق المطرب وأسرته من كارثة، بعد أن اشتعل حريق هائل بشقته بمنطقة الوراق، ما أدى إلى تفحم محتوياتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الوراق انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى أن الشقة ملك أحمد شهاب، شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب.

أسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة دون إصابات، حيث تصادف خلو الشقة من شقيق المطرب وأسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. وتوصلت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.