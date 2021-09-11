النيابة تستمع لأقوال ممرض تعرض لإهانة على يد طبيب فى جريمة "اسجد للكلب"

كتب ـ سليم على

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بتفريغ فيديو تعرض ممرض مسن للإهانة علي يد طببيب عظام بجامعة عين شمس، ومحاولة إجباره علي السجود لكلب، كما أمرت النيابة باستدعاء الطبيب، وكل من ظهر بالفيديو ومضاهاة أصواتهم بما ورد بالمقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الممرض الذي تعرض للإهانة خلال الفيديو، وذكر أنه يشعر بذل شديد ولا يستطيع النظر إلى أبنائه وأهله في القليوبية.

أضاف الطبيب استغل حاجته وفقره وأهانه كونه ممرضا يحتاج للعمل للإنفاق على أبنائه، مشيرا إلى أنه رجل كبير يبلغ من العمر 55 سنة وكل ذنبه أنه حاول التهوين على الطبيب عندما شاهده حزينا لوفاة كلبه، قائلا له "ده كلب"، إلا أن هذه الجملة لم تعجب الطبيب ورأها إهانة للكلب وأمر بمعاقبته كما ظهر في الفيديو.

وطالب الممرض بإزالة الفيديو لأنه يشعر بالإهانة بين أهله وقريته، مطالبا بحقه وحق أبنائه، وأمرت النيابة بصرفه من سراي النيابة.