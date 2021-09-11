اليوم السابع
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السبت، 11 سبتمبر 2021 03:32 م
أكرم القصاص
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المرور على 566 منشأة وتحرير 615 محضرا وإعدام 6000 كجم أغذية بالبحيرة

السبت، 11 سبتمبر 2021 03:15 م
المرور على 566 منشأة وتحرير 615 محضرا وإعدام 6000 كجم أغذية بالبحيرة إعدام الأغذية المضبوطة بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر أغسطس الماضى، بالمرور على المنشآت الغذائية وعددها 567 منشأة وتم سحب 1125عينة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 615 محضرا، وإيقاف 37 منشأة، وإعدام 5950 كيلو جرام أغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستخدام الآدمى و 46 لتر مياه غازيه وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية، وإصدار 2104 شهاده صحيه للعاملين بتداول الأغذية.

وبلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم اعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 263 شهادة.


البحيرة

أغذية فاسدة

محافظ البحيرة

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اعدام أغذية فاسدة

محافظة البحيرة

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