وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن هذا الإعلان جاء بعد وقت قصير من استقالة نائب وزير الصحة واثنين من كبار مديري المستشفى.

وكان حريق قد اندلع في مدينة تيتوفا يوم الأربعاء الماضي ودمر المنشأة في غضون دقائق قليلة، وكان القتلى 12 مريضاً واثنين من الأقارب الزائرين، فيما أصيب 12 آخرون.