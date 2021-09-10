وزيرة الداخلية الإيطالية: هناك حاجة لاهتمام خاص بـ "خطر الذئاب المنفردة"

فاطمة شوقى

قالت وزيرة الداخلية في الحكومة الايطالية، لوتشانا لامورجيزى، إنه فيما يتعلق بعودة محتملة للإرهاب في ظل التطورات بأفغانستان، "في الوقت الراهن، وأولا قبل كل شيء هناك خطر الذئاب المنفردة والأشخاص المضطربين والذين يمكن إدخالهم في ظواهر من هذا النوع، منوهة بأن هذه المسألة تتطلب “اهتماما خاص".

وأضافت لامورجيزى "في وزارة الداخلية لدينا منظومة، أعدت إطلاقها في اجتماعات الدول السبع الصناعية الكبرى: لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، والتي يمكن أن تؤخذ كمثال لتبادل المعلومات الآن أكثر من أي وقت مضى"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية

ويكمن عمل لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب (سي. إيه. إس. إيه) في دعم تبادل وبث المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية الداخلية والخارجية بين مختلف القوات الامنية الإيطالية وتقييمها واقتراح مستويات التهديد الارهابي على الحكومة.

كما أن من مهام اللجنة تحديث البيانات الخاصة بـ"المقاتلين الأجانبط حملة الجنسية الايطالية أو المقيمين في البلاد وتحديد معايير الطرد لأولئك الذين يشكلون خطرا على الامن الوطني.