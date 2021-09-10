اليوم السابع
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ضبط 18 طن دقيق بلدى مدعم وتحرير 2875 محضرا تموينيا خلال شهر بالجيزة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 11:19 ص
ضبط 18 طن دقيق بلدى مدعم وتحرير 2875 محضرا تموينيا خلال شهر بالجيزة ضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وقال المحافظ إن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الحملات التموينة لتى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قد تمكنت من ضبط 18 طن دقيق بلدى مدعم بمخزن بناحية ابو غالب بمنشأة القناطر قبل بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون . 
 
وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من طلعت حسن مدير مديرية التموين عن ضبط مخزن يضم 360 جوال زنه 50 كجم بغرض بيعها بالسوق السوداء وقد تم التحفظ عليهم من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 
كما كشف التقرير عن تحرير 2875 محضرا خلال الشهر الماضى خلال الحملات التى نفذتها مديرية التموين ففى مجال المخابز تم تحرير 665 محضر نقص وزن و 398 محضر عدم مطابقة مواصفات و 186 محضر مراجعة أرصدة و 4 محاضر بيع بأزيد من الثمن وفى مجال محطات الوقود تم تحرير 13 محضر وتحرير 10 محاضر فى مجال البوتاجاز و104 محاضر فى مجال البدالين و 650 محضرا فى مجال الاسواق والمحال . 
 
وكشف التقرير عن ضبط مخبز تابع لإدارة تموين كرداسة لقيامة بتجميع البطاقات التموينية بالمخالفه للقرارات الوزارية حيث تم ضبط ومصادرة 29 بطاقة تموينية والتحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة بشانهم مع ايقاف تشغيل المخبز المذكور وتحرير 16 محضر لنقص فى الاوزان والمواصفات والأرصدة لمخابز اخرى خلال الحملات التموينية التى تم شنها خلال الاسبوع الماضى .

حملات تموينيه

السوق السوداء

المخابز

دقيق

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