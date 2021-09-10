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سيدة بالشرقية تتهم شقيقها بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات على الميراث

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:26 م
سيدة بالشرقية تتهم شقيقها بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات على الميراث مديرية أمن الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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حررت سيدة بالشرقية، محضرا في مركز شرطة الحسينية، تتهم شقيقها ونجليه، باقتحام منزلها والتعدي بالضرب عليها، بسبب خلافات أسرية على ميراث بينهما.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز الحسينية، بالبلاغ رقم 15915 لسنة 2021، من سيدة بالعقد الخامس من العمر تدعي "منى.ع"، تتهم فيه شقيقها الأصغر "ثروت"، بالتعدي عليها وإحداث جروح وكدمات بجسدها هو ونجليه، بسبب خلافات أسرية علي ميراث بينهما .

وتحرر محضر بالواقعة وتوالت التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

 


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