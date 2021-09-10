اليوم السابع
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دفن جثة شاب توفى غرقًا فى نهر النيل بالصف

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:38 م
دفن جثة شاب توفى غرقًا فى نهر النيل بالصف غرق _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل في الصف، بعدما تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمانه بعد مرور يومين على تعرضه للغرق خلال السباحة بصحبة صديقه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل، لعدم إجادتهما السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثة أحدهما، بعد تعرضه للغرق بساعة، واستمرت عمليات البحث عن الشاب الثاني، حتى تم العثور على جثته اليوم الجمعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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