حكام الولايات الجمهوريين يهددون بمقاضاة بايدن بسبب إجراءات التطعيم الجديدة

كتبت ريم عبد الحميد

هدد عدد من قادة وحكام الولايات الجمهوريين فى الولايات المتحدة بمقاضاة الرئيس جو بايدن بعد قراراته الكاسحة التى أصدرها مساء أمس، الخميس، بشأن تشديد إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين فى الشركات الخاصة والوكالة الفيدرالية، ووصف بعض الحكام هذه الإجراءات بأنها انتهاكا للحريات الشخصية يتعارض مع الدستور، ووعدوا بمقاضاته، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وكان بايدن أعلن ضرورة حصول الشركات التى لديها أكثر من 100 موظف على لقاحات كورونا أو أن تقوم تلك الشركات بإجراء اختبارات أسبوعية لموظفيها.

وهدد الحكام الجمهموريين فى تكساس وميزورى وجورجيا وغيرها من الولايات بالرد على القرارات الجديدة. ووصف حاكم تكساس جريج أوبت قرارات إلزامية التطعيم الجديدة بأنها هجوم على الشركات الخاصة، وقال إن الولاية تعمل بالفعل لوقف هذا الانتزاع للسلطة، فيما قال حاكم ويومنيج إنه طلب من المدعى العام فى ولايته الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات لمعارضة ما وصفه ببسط السلطة التنفيذية بشكل غير دستورى من قبل الإدارة.

فيما علق حاكم ثاوث داكوتا الجمهورى كريستى نويم قائلا "نراك فى المحكمة"، وقالت رونا ماكدانيال، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى إن اللجنة ستقاضى الإدارة لحماية الأمريكيين وحرياتهم.

لكن بايدن من جانبه بدا غير منشغلا بالتوترات السياسية المتصاعدة، وقال فى خطابه أمس إن أقلية واضحة من الأمريكيين مدعومة من أقلية واضحة من المسئولين المنتخبين يبعدوننا عن قلب الطاولة، هذه السياسات الخاصة بالوباء تجعل الناس مرضى وتجعل غير الملقحين يموتون.

وقال بايدن: لقد تحلينا بالصبر، لكن صبرنا ينفذ، ورفضك يكلفنا جميعا، موجها حديثه إلى الرافضين للحصول على اللقاح، وأضاف أن الأقلية غير الملقحة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر، وهو ما يحدث بالفعل.