حزب جونسون يدفع ثمن رفع الضرائب..تقدم العمال على المحافظين لأول مرة منذ يناير

كتبت ريم عبد الحميد

استطاع حزب العمال البريطانى المعارض أن يحقق تقدما مفاجئا فى استطلاعات الرأى بعدما تراجع منافسه الرئيسى حزب المحافظين إلى أدنى مستوى له منذ إجراء الانتخابات العامة، وذلك على خلفية قرار رئيس الحكومة بوريس جونسون برفع الضرائب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت، فإن الدعم لحزب المحافظين تراجع 5 نقاط مئوية ليصبح 33%، بينما زادت دعم حزب العمال نقطة واحدة ليصبح 35%، وفقا لأحدث استطلاع أجراه يو جوف.

وتضع هذه النتائج حزب العمال بزعامة كير ستارمر متقدما لأول مرة منذ يناير الماضى، ويمثل ذلك تحولا هاما للعمال خلال فصل الصيف، بعدما كان متراجعا أمام المحافظين حوالى 18 نقطة فى استطلاع يو جوف الذى تم إجرائه فى مايو الماضى.

وتشير النتائج إلى أن خطط الحكومة البريطانية للاستثمار فى خدمات الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية مع زيادة الضمان الوطنى لا تحظى بشعبية بين الناخبين.

وقال مسئول شركة يو جوف للاستطلاعات، انتونى ويلزـ إنه ينبغى أن يكون هناك حذر من وضع استنتاجات كبرى من استطلاع واحد، لكن يبدوا كما لو أن الحكومة قد ضحت بسمعتها فى فرض ضرائب منخفضة بين ناخبى المحافظين، دون أن تحظى بفضل كبير لمساعدة خدمات الصحة الوطنية.

وقال 60% من الناخبين إنهم لا يعتقدون أن جونسون أو المحافظين يهتمون بإبقاء الضرائب منخفضة بينما قال 20% ققط إنهم يعتقدون أن جونسون والحزب يهتمون فى هذا الشأن.

وكان جونسون قال هذا الأسبوع إن المحافظين أصبح حزب خدمات الصحة الوطنية، لكن الاستطلاع يشير إلى أن الناخبين لا يشاركونه نفس الرأى. حيث قال أقل من ثلث الناخبين إنهم يعتقدون أن جونسون والمحافظين يهتمون بتحسين خدمات الصحة الوطنية، مقارنة بأكثر من النصف لا يعتقدون ذلك.