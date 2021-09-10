حبس شقيقين قتلا شابا بسبب خلافات بينهم في حلوان

كتب كريم صبحى - أحمد حسنى

أمرت نيابة حلوان بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب في منطقة حلوان، بسبب خلافات بينهم، كما أمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من المستشفى بوصول "م. ا" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة شقيقين استدرجا المجنى عليه وطعناه في الشارع وفرا هاربين بسبب خلافات بينهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.